Adolescente denuncia assédio em brinquedo de shopping em BH

Caso aconteceu no último sábado (24/9) dentro de um brinquedo inflável (foto: Facebbok/Reprodução)

Uma adolescente de 14 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em um brinquedo inflável em um shopping na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no último sábado (14/9).

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que a importunação sexual aconteceu quando ela ia descer pelo escorregador.

O monitor teria passado as mãos nos seios da adolescete na hora de ajudá-la a descer. Após a situação, a jovem foi até a responsável chorando e contou o que aconteceu.

Em depoimento à polícia, a responsável da jovem afirmou que não presenciou a situação, mas que a adolescente chegou perto dela muito abalada.

O monitor foi procurado pelos policiais e negou o caso. Ele afirmou que é responsável por entregar o saco utilizado no momento da descida e que só teve contato com a jovem no momento da entrega.

A supervisora do brinquedo também conversou com os militares e defendeu o monitor, dizendo que não há outras denúncias parecidas envolvendo o homem, apesar de ter confessado que não estava no momento em que o caso teria ocorrido.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Leia também: Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das filhas

Em nota, a empresa responsável pelo brinquedo informou que que o monitor em questão foi imediatamente afastado até que a apuração pelos órgãos competentes seja concluída.

“A organização do Jump Around não compactua com qualquer tipo de violência ou agressão e está totalmente à disposição para colaborar com as investigações”.

Leia também: Homem preso suspeito de abusar sexualmente da enteada chamou a polícia

A reportagem entrou em contato com o shopping, mas ainda não obteve resposta.