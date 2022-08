Professor de colégio de BH é alvo de denúncias anônimas de assédio sexual

Denúncia diz que o processo está na justiça desde janeiro de 2022, e contém o rosto e nome do professor do colégio (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Um professor do Colégio Magnum, unidade do bairro Cidade Nova, foi denunciado anonimamente de estar sendo acusado na justiça de assédio sexual a uma menor de idade. Durante a madrugada desta quarta-feira (10/8), cartazes contendo a denúncia foram colados do lado de fora da escola, e panfletos jogados ao chão.

Porém, segundo Izabella Andrade, advogada do professor que trabalha há 21 anos no Magnum, não há nenhuma investigação, nem inquérito ou boletim de ocorrência na Polícia Militar ou na Polícia Civil envolvendo práticas de abuso sexual por parte do docente.

A advogada disse que se trata de uma difamação, e o responsável terá que responder na justiça. Na manhã de hoje (10/8), foi registrado um boletim de ocorrência, e será feita uma notícia-crime, para que seja apurado quem foi o autor do material espalhado pela escola.

Já existe um suspeito das acusações, informou Izabella, que estaria interessado em prejudicar o docente em um processo de natureza familiar, que envolve segredo de justiça. Segundo a advogada, esse suspeito já teria tentado prejudicá-lo em outros momentos.

O Magnum afirmou que o professor foi afastado temporariamente, e que foi criada uma sindicância interna para apurar as informações e apoiar a comunidade escolar. A escola reforçou que, até o momento, não há nenhum registro interno de denúncia oficial ou qualquer ocorrência envolvendo o professor.

A instituição disse em nota que está à disposição dos alunos e familiares por meio das coordenações de formação e serviço de psicologia.