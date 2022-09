Homem agride ex e foge com bebê do casal em Juiz de Fora

Polícia Militar localizou o homem e o bebê. O suspeito foi preso e a criança foi devolvida à mãe (foto: Reprodução)

Um homem de 33 anos invadiu a casa da ex-companheira na madrugada dessa terça-feira (27/9), a agrediu e fugiu com o bebê do casal no Bairro Linhares, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A mulher acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar o suspeito e a criança. O homem foi preso.

No boletim de ocorrência, a vítima contou que o ex pulou o portão de entrada da casa, arrombou a porta e a surpreendeu ainda na cama.

Ainda segundo a mulher, o homem usou uma faca para ameaçá-la de morte e bateu a cabeça dela no portão.

Por causa disso, ela saiu da residência e fugiu para o meio da rua, momento que o homem aproveitou para entrar na casa, pegar a criança e sair sem dar informações para onde ia.

A PM localizou o suspeito em posse da criança no final da manhã dessa terça-feira.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

Leia também: Homem suspeito de ser traficante morre em operação policial

A criança foi encontrada sem ferimentos e devolvida à mãe.