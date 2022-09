Homem suspeito de ser traficante morre em operação policial

Homem é suspeito de ser o fornecedor de drogas da região (foto: Reprodução)

Um homem de 30 anos, suspeito de ser traficante, morreu durante uma operação policial na madrugada desta quarta-feira (28/9), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, um suspeito de transportar drogas pela região do no bairro Industrial São Luiz foi identificado, acompanhado pelos militares ao entrar em uma casa e preso em flagrante na porta da residência.

No momento da prisão, ele estava com drogas.

O preso foi visto com um outro suspeito entrando no mesmo imóvel. Após a prisão, os agentes entraram no imóvel para procurar o segundo suspeito.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o homem armado descendo a escada. Segundo o boletim de ocorrência, mesmo com pedidos para baixar a arma, o homem apontou para os agentes, que revidaram.

O suspeito de ser o fornecedor das drogas chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas morreu pouco depois.

De acordo com a PM, dentro da casa foram localizados R$ 1627 em dinheiro vivo, um caderno com anotações do tráfico, 50 pinos de cocaína, 314 pedras e quatro porções de crack.

O caso foi passado para a Polícia Civil. A Justiça Militar acompanha o caso.