Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na MG-262

Acidente ocorreu no KM 37 da MG-262 (foto: Polícia Militar Rodoviária)

Quatro pessoas da mesma família morreram após colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na tarde desta terça-feira (27/9), na MG-262, município de Acaiaca, na Zona da Mata de Minas Gerais.









De acordo com os bombeiros, o motorista do carro foi resgatado com lesões na cabeça e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi atualizado. Já o condutor do caminhão teve ferimentos leves.