Enfermeiro morre em acidente na BR-153 durante volta das férias

Carro da vítima ficou totalmente destruído; caminhão tombou (foto: Samir Alouan)

Um enfermeiro de Osasco (SP), de 63 anos, morreu em acidente entre o carro que ele conduzia e um caminhão, na BR-153, município de Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (21/9).Segundo relatos de testemunhas à Rádio 97 FM, a batida ocorreu no momento em que o condutor do carro, que havia realizado pausa da viagem no povoado de Pradolândia, tentaria retornar à pista. Devido ao impacto, o caminhão acabou tombando.A esposa do enfermeiro, de 42 anos, foi encaminhada por ambulância de Frutal ao Hospital Municipal Frei Gabriel, onde permanece internada. Ela não corre risco de morrer.Antes do acidente, o casal teria pausado o trajeto em busca de informações sobre uma pousada para descansar.Eles retornavam de uma viagem de férias na casa de parentes da mulher, em cidade do interior do Maranhão, a cerca de 2 mil quilômetros de distância.