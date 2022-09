Vereador de Minas Novas morre em acidente de moto

Pedro Luiz Pereira (DEM) estava em seu primeiro mandato como vereador em Minas Novas (foto: Reprodução )

O vereador Pedro Luiz Pereira (DEM), de 38 anos, que atuava em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, morreu em um acidente de moto na madrugada desta terça-feira (20/9), na comunidade de Cachoeira do Fanado, na Zona Rural a cidade.