Motoboy é morto com dois tiros em BH; polícia procura suspeitos

Motoboy trabalhava numa lanchonete e tinha ido ao Novo Aarão Reis fazer uma entrega (foto: Redes sociais)

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos assassinos do motoboy Fabrício Silveira Santos, de 36 anos, morto com dois tiros no Bairro Novo Aarão Reis, na Zona Norte de Belo Horizonte. A vítima chegou a ser socorrida, sendo levada para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), da Polícia Militar, testemunhas informaram que dois homens armados estavam abordando motociclistas na ponte que liga os bairros Belmonte ao Novo Aarão Reis, com o intuito de roubá-los.

No momento em que os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída, ao lado da moto, junto com a caixa térmica usada para fazer a entrega de alimento.

Os policiais informaram, ainda, que uma testemunha contou ter ouvido disparos de arma de fogo e resolveu sair de casa para ver do que se tratava. Ao chegar à rua, viu dois homens correndo, em direção a um carro branco, fugindo em seguida.

Fabrício era entregador de uma lanchonete no Bairro Nazaré e estava indo para o Aarão Reis entregar um pedido. Com ele, foi encontrada uma máquina de cartão e um celular.