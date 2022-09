Nova Lima: homem é morto a tiros enquanto fugia de traficantes

Os militares afirmaram que os suspeitos levavam a vítima a um campo de futebol, perto de uma trilha da região (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 29 anos foi morto a tiros enquanto fugia de dois traficantes, no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu nesse domingo (4/9). Segundo a Polícia Militar (PMMG), familiares afirmaram que a vítima era usuária de drogas e passava por dificuldades financeiras.









Em depoimento, o proprietário do estabelecimento explicou que observou a vítima correr, porém, após ouvir os disparos, se escondeu no fundo do bar. Ao sair, ele viu a vítima caída e sem sinais vitais. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas há indícios de que sejam traficantes do Bairro Água Limpa.





Conforme a PMMG, o irmão do homem informou que ele morava sozinho, era usuário de drogas e estava com dificuldades financeiras por causa do vício. No local do crime, os militares localizaram cinco cápsulas de revólver calibre nove milímetros.





O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre a quantidade de disparos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira