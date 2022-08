Jovem é preso sob suspeita de tráfico de drogas pela quarta vez no ano

Ao ver a PM, o suspeito tentou dispensar parte de drogas, que seriam traficadas, em rede pluvial (foto: PMMG/Divulgação) Um jovem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (5/8), em Uberaba, no Triangulo Mineiro, portando drogas e dinheiro, pela quarta vez neste ano.

A prisão em flagrante, segundo informações do registro da PM, aconteceu no bairro Jardim Triângulo. Com o suspeito foram apreendidos cem pedras de crack, 20 tabletes de maconha e R$ 964 em dinheiro.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil para as próximas providências.

A prisão

Conforme o registro policial, o jovem, ao perceber a presença dos policiais, dispensou um objeto suspeito em uma rede pluvial. Em seguida, foi abordado. Os militares encontraram dois tabletes de maconha e R$ 64 em dinheiro.

Logo depois, a polícia encontrou o material dispensado pelo suspeito na rede pluvial, ou seja, uma sacola com 90 pedras de crack e 17 tabletes de maconha.

E, por fim, os militares foram até a casa do suspeito, onde foram achadas mais dez pedras de crack, três tabletes de maconha e R$ 900 em dinheiro.