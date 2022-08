Força-tarefa mira quadrilha que movimentou R$ 1 bi com tráfico de drogas

A Operação Krymmenos, do grego 'oculto', contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil (foto: MPMG/Reprodução)

Força-tarefa entre a Polícia Civil (PCMG) e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu na manhã desta terça-feira (9/8) 23 mandados de busca e apreensão em quatro estados do Brasil - Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Distrito Federal - em busca de organização criminosa que movimentou quase R$ 1 bilhão em lavagem de dinheiro por tráfico de drogas

A Operação Krymmenos, do grego “oculto”, contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil.Para movimentar grandes quantias de dinheiro, a organização utilizava-se de empresas fictícias e contas bancárias abertas para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes.Segundo o Gaeco, o dinheiro circulava pelas contas de diversas pessoas físicas e jurídicas até finalmente chegar a terceiros supostamente vinculados ao esquema criminoso como se fosse lícito.

Durante a investigação, os bens e contas bancárias dos suspeitos foram bloqueados, valores que chegavam a R$ 850 milhões. Além disso, foram apreendidos nove veículos e 15 imóveis.

Em Minas Gerais, integraram a ação a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Ao todo são 80 policiais civis, quatro delegados de Polícia Civil, uma Procuradora de Justiça, sete Promotores de Justiça, quatro policiais penais federais e quatro servidores do Ministério Público.