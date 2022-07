Polícia Federal desencadeia nova operação contra o tráfico de drogas

A operação da Polícia Federal se concentrou em quatro cidades, três da Grande BH e uma do Triângulo (foto: PF/Divulgação)

Depois da Operação Terceiro, que terminou com a prisão do delegado Rafael Lopes Azevedo, conhecido como “Tchô Tchô”, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e em uma série de outros crimes, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), coordenada pela Policia Federal e composta ainda pelas polícias Civil, Militar, Penal Estadual e Penal Federal, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13/7), a Operação Riachinho.



O objetivo é desmantelar organização criminosa especializada em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e crimes conexos. Ao todo, 16 mandados judiciais estão sendo cumpridos simultaneamente em Contagem, Betim, Vespasiano e Uberlândia.

A operação é consequência de outra, a Pan-Optico, e foi baseada no resultado de análise de materiais apreendidos. Evidências identificaram a existência de uma organização do tráfico de drogas, aquisição de armas de fogo e possivelmente envolvimento em homicídios em Contagem.

Segundo informações da PF, os crimes seriam comandados por uma advogada, mulher de um detento. Ela gerenciava diretamente o narcotráfico com outros comparsas do marido, dando ordens, participando da compra de armas para a organização criminosa e da venda de drogas.

As investigações apontaram outros suspeitos de envolvimento com os crimes em apuração, o que justificou a representação e o deferimento, pela justiça, da expedição de 16 mandados de busca e apreensão.

A operação mobiliza 52 policiais, entre federais, civis, militares e penais (estaduais e federais).