Presa mulher que matou o marido asfixiado com a ajuda da vizinha

Mulher que confessou ter matado o marido foi levada para a Delegacia de Polícia de Itajubá e depois para a Cadeia de Santa Rita do Sapucaí

A mulher que matou o marido asfixiado foi presa na manhã desta quarta-feira (13/07), durante a Operação “Sicária”, da Polícia Civil, em Itajubá, no Sul de Minas. O crime ocorreu em 25 de junho. A mulher foi presa pelos policiais na casa dela, no bairro Santo Antônio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher confessou que amarrou o marido, o asfixiou com pano e, em seguida, colocou um pão na garganta dele, para simular um engasgo. Conforme o BO, uma vizinha sabia das intenções da mulher e teria ajudado a simular a morte acidental do homem. A vizinha foi localizada na cidade de Guaratinguetá (SP) e foi presa, também na manhã de hoje.