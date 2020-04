Estudante cego de Montes Claros sofre acidente em elevador e será indenizado

Aluno caiu ao entrar em elevador sem cabine (foto: Reprodução)

Um alunoda, em, Região Norte de Minas,de uma altura deaoem umsem cabine. Odivulgou, nesta segunda-feira (13), que o estudante seráempela universidade.

Com a, o jovemferimentos e ficoude frequentar as aulas regulares na universidade. No entanto, com o apoio de colegas e professores, o estudanteserem quase todas as disciplinas.

De acordo com o TJMG, a PUC atribuiu a culpa do acidente exclusivamente ao aluno, pelo fato de não ter verificado se a cabine se encontrava no andar antes de entrar. A instituição ainda defendeu que não foram comprovados abalos emocionais causados pela queda. Já a desembargadora Evangelina Castilho, relatora do recurso, sustenta que é responsabilidade da universidade zelar pela proteção da vida, integridade física, saúde e segurança dos alunos, principalmente daqueles com deficiências.

A desembargadora considerou que, apesar de a PUC disponibilizar elevadores aos alunos com necessidades especiais, faltam medidas específicas, como fiscalização do equipamento, destinadas à locomoção daqueles com deficiência visual.

A Universidade foi condenada a indenizar o aluno em R$ 20 mil por danos morais.