Mineiro é preso na Inglaterra por homicídio ocorrido há 26 anos

Autor de homicídio em 1995 em Minas foi preso em Westminster, em Londres, na Inglaterra (foto: Pixabay/Reprodução)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta terça-feira (12/7) que um homem de 55 anos, condenado por homicídio pelo Tribunal do Júri de Ipatinga, no Vale do Aço, foi preso em Westminster, em Londres, na Inglaterra.

Ele havia sido sentenciado em outubro de 1995 a 12 anos em regime inicial fechado.



Porém, conforme o Ministério Público mineiro, o homem permaneceu foragido durante 26 anos e foi localizado por meio de atuação conjunta entre o MPMG, a Polícia Federal e a Interpol.





Logo, a prisão aconteceu após requerimento do MPMG, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca, que deferiu a chamada difusão vermelha – um mandado de prisão internacional.

O suspeito foi denunciado e condenado por matar um homem com quem teve um desentendimento numa casa noturna no Bairro Bethânia, em Ipatinga.



Segundo o MP, o sentenciado irá enfrentar uma audiência de extradição na próxima sexta-feira (15/7) para que ele possa ser enviado ao Brasil a fim de cumprir a pena imposta pela Justiça brasileira.