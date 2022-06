Atirador de boate em Patos de Minas é indiciado por homicídio tentado

Atirador, no alto à direita, abre fogo na porta de boate (foto: Reprodução/Redes sociais)

O homem que fez diversos disparos com arma de fogo em uma boate de Patos de Minas e feriu seis pessoas foi indiciado pela Polícia Civil por quatro tentativas de homicídio. Um esbarrão que envolveu o atirador teria sido o motivo dele abrir fogo no local.

O atirador, que tem 30 anos, foi embora, mas voltou e ficou à espera das pessoas com quem se desentendeu . Quando elas deixaram a boate, ele atirou e fugiu. A polícia conseguiu imagens que mostram a ação dele.

"Após a discussão, a vítima chegou a ir até o autor e pedir desculpa, e ele se negou a desculpar. Inicialmente, pensamos que o alvo era apenas a vítima que esbarrou nele, mas de acordo com as oitivas das testemunhas, na verdade ele tinha intenção de atingir a vítima e os amigos", disse o delegado.

Sampaio ainda salientou que não só o grupo foi vitimado, mas também outras pessoas que não tinham relação com o caso foram feridas.

O homem já está preso desde o dia 7 deste mês, quando se apresentou à polícia.

O crime O tiroteio aconteceu no dia 4 deste mês, no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Após balear seis pessoas, o atirador fugiu e abandonou o carro em local conhecido como Trevo da Pipoca.

Apesar de ferir mais pessoas, as tentativas de homicídio pelas quais ele vai responder são referentes ao grupo originalmente alvo do atirador, que era formado por quatro pessoas.