'Gangue dos caramelos' faz vítimas em Patos de Minas

Ataques dos cães acontecem normalmente no período noturno, perto de uma faculdade

O vira-lata caramelo é apontado como símbolo do Brasil pelos internautas, contudo nem sempre ele é dócil. Moradores de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, denunciam a ação da chamada “gangue dos caramelos”. Nos últimos dias, três cães de rua feriram pedestres.

Nessa segunda-feira (27/6), duas mulheres buscaram atendimento no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Elas foram atacadas pelos cachorros no bairro Caiçaras, próximo a um centro universitário. As vítimas receberam medicamentos e a vacina antirrábica.