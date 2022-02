Menino de 10 anos é mordido por dois cães na porta de casa em Santa Luzia

Garoto foi mordido nas duas pernas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um menino de 10 anos foi atacado por dois cachorros na Rua Antônio de Carvalho Junior, no Bairro Esplanada, nesta quarta-feira (2/2), em Santa Luzia, na Grande BH. O garoto foi mordido nas duas pernas pelos cães sem raça definida quando estava na porta de casa, de acordo com a mãe. Ele foi socorrido e recebeu a dose da vacina antirrábica.

O menino teria dito à polícia que os animais pertencem a um vizinho, que frequentemente deixa seus cães soltos na rua, o que tem gerado problemas. Após o relato, os militares foram até a casa do homem.

O proprietário dos cães, um jovem de 20 anos, teria dito que os animais costumam fugir com o portão aberto. Ele acrescentou que ajudou no socorro ao deparar com a situação. O rapaz deve responder por lesão corporal.