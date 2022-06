Atirador abre fogo na porta de boate e fere cinco em Patos de Minas

Bombeiros e policiais militares na cena do crime. As cinco pessoas feridas foram hospitalizadas e atirador fugiu (foto: CBMMG)

Um homem ainda não identificado descarregou uma pistola disparando tiros na porta de uma boate. O crime aconteceu no fim da madrugada deste sábado (04/06), no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Cinco pessoas ficaram feridas.De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 4h, o homem estava postado na entrada da Boate Tortuga, na Rua José de Santana. Quando um grupo de frequentadores começou a sair, ele abriu fogo contínuo e atingiu cinco pessoas, fugindo em seguida.Três pessoas foram levadas conscientes por unidades do Samu para o Hospital Regional da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais socorreu outras duas, com ferimentos mais leves - um homem de 33 anos, com o pé direito atingido e outro de 21 com o pé esquerdo alvejado. Ambos seguiram para o mesmo hospital.A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo usado para a fuga, um Nissan March branco, abandonado em um trevo da rodovia BR-365.Segundo informações da polícia, o automóvel tem placas locais e perdeu o controle indo parar fora da pista. O local é conhecido como Trevo da Pipoca. As buscas pelo atirador estão em andamento. Não se sabe ainda quais os motivos do ataque.