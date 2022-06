Taxista idoso apanha de ladrões e desmaia durante roubo em João Pinheiro

Um taxista de 73 anos foi espancado e teve o carro roubado por um grupo de três jovens, sendo dois adolescentes, na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas. Após o crime, houve perseguição e o trio chegou a disparar contra a Polícia Militar, que deteve todos eles.

O episódio aconteceu entre a noite de quinta-feira (2/6) e a madrugada desta sexta (3/6), quando a vítima foi acionada para uma corrida entre João Pinheiro e Patos de Minas. O grupo embarcou, e as agressões começaram pouco depois de o veículo entrar na rodovia, na saída da cidade.

Foi feito um cerco na MGC-354 para que os militares chegassem até os ladrões. Eles foram avistados entre Presidente Olegário e Patos de Minas com o táxi roubado e fugiram no momento da abordagem.

Houve perseguição, mas o carro logo foi abandonado. Os três seguiram a pé e atiraram contra os militares enquanto entravam em meio ao mato ao lado da rodovia.

A busca pelo grupo seguiu pela madrugada até que os três rapazes, com idades de 16, 17 e 19 anos, fossem encontrados e detidos. Além do carro, estavam com o trio dinheiro, documentos e celular do taxista.