Homem assalta, tranca taxista no porta-malas e é preso pela PM em MG

Crime ocorreu na MG-123, próximo ao trevo do distrito de Major Ezequiel, na Região Central de Minas (foto: Reprodução)









A vítima desligou o táxi, puxou o freio de mão do carro e o suspeito acabou tomando a direção do veículo. O taxista, momentos depois, deixou o carro com as mãos para cima após o homem falar que estava armado e entrou no porta-malas.





O taxista, no entanto, conseguiu pedir ajuda aos militares, que receberam a informação de que o suspeito poderia estar em uma casa de Alvinópolis. Uma mulher recebeu a guarnição e contou que o homem tinha saído para ir em um bar, onde foi encontrado e preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de roubo e sequestro.

Um homem de 40 anos foi preso neste sábado (29/5) suspeito de roubar e trancar um taxista no porta-malas do próprio carro em, na Região Central de Minas Gerais. A vítima conseguiu pedir ajuda à, que localizou o rapaz dentro de um bar.