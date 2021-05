Três homens são presos em operação contra o tráfico e homicídios em Minas

Operação conjunta entre asmilitar e civil, na manhã deste sábado (29/5), no Bairro Vila Rica, Região de General Carneiro, em Sabará, terminou com três homens, duas armas de fogo e vários pinos deapreendidos.

Os suspeitos, detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, foram encaminhados para a delegacia do município onde aguardam autuação.





09:11 - 29/05/2021 Carro é atingido por trem na Região Oeste de BH e motorista sai ileso A ação teve início às 6h da manhã com objetivo de coibir o tráfico de drogas e homicídios, em área de grande incidência desses crimes. De acordo com com o tenente-coronel Rubens Valério, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Além dos homens presos em flagrante, foram apreendidas uma cartucheira e um revólver calibre 32.

As ocorrências resultaram de uma ação preventiva à criminalidade na cidade da região metropolitana. Participaram 52 militares e 18 policiais civis. De acordo com o oficial militar, já havia muitas denúncias da existência de pessoas portando armas e a medida protetiva foi uma parceria entre as duas polícias, o Ministério Público e a Justiça.