Eventos clandestinos podem ser multados em Uberlândia

A lei estabelece multa para organizadores e frequentadores de eventos clandestinos (foto: Divulgação/PMMG) Uberlândia, a Lei que estabelece multa de até R$ 5 mil para envolvidos com eventos clandestinos no município do Triângulo Mineiro. Foi publicado no Diário Oficial dea Lei que estabelecede até R$ 5 mil para envolvidos comno município do Triângulo Mineiro.

Este será o primeiro fim de semana em que a fiscalização terá a possibilidade de aplicação de penalidades. Este será o primeiro fim de semana em que a fiscalização terá a possibilidade de aplicação de penalidades.





Além de multas de R$ 5 mil a quem promover o evento sem autorização municipal, os frequentadores também serão penalizados com autuações no valor de R$ 200.

Os valores podem ser acrescidos em dois terços no caso de reincidência para qualquer pessoa. A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.



Segundo o município, a aplicação vai acontecer por meio das rondas já feitas diariamente. A ação é realizada pela Força-Tarefa, com apoio da Polícia Militar, mediante as denúncias e flagrantes realizados. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Prefeitura: (34) 9-9774-0616.



O projeto de Lei é de autoria do vereador Murilo Ferreira (Rede), que o assinou com a Frente Parlamentar Pró Vacina.