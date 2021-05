Fechada há 10 anos, capela de Cocais será reaberta neste domingo (30/5)

A Capela de Nossa Senhora das Vitórias, em Cocais, está totalmente restaurada e será reaberta neste domingo (30/5) (foto: PMCF/Divulgação )

Cocais, distrito de Coronel Fabriciano, terá de volta neste domingo (30/5), depois de 10 anos, a Capela de Nossa Senhora das Vitórias, patrimônio histórico de Coronel Fabriciano, que está fechada desde 2011.

Na reabertura, a comunidade vai assistir a uma cerimônia religiosa com bênção das portas, recebimento das chaves e procissão até o altar, às 16h. A comunidade católica de, distrito de, terá de volta neste domingo (30/5), depois de 10 anos, ade Nossa Senhora das Vitórias, patrimônio histórico de Coronel Fabriciano, que está fechada desde 2011.Na reabertura, a comunidade vai assistir a umareligiosa com bênção das portas, recebimento das chaves e procissão até o altar, às 16h.



Por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia do novo coronavírus, poucos fiéis receberam convites para participar da cerimônia. A interdição da capela, 10 anos atrás, foi medida extrema porque a estrutura do templo estava em péssimas condições e oferecia risco à comunidade.



Em 2020, a Prefeitura de Coronel Fabriciano autorizou a reforma e aprovou a liberação de R$ 179 mil em recursos próprios, sob deliberação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.



Construída em 1955, a capela foi obra dos próprios moradores por incentivo de dois padres que, à época, atuavam em Coronel Fabriciano e no distrito de Cocais – padre José Gonçalves da Costa e padre Renato Van Gessel.



A edificação em alvenaria desenvolveu-se em regime de mutirão, incluindo a fabricação dos tijolos, das portas, janelas e da estrutura do telhado, com madeira extraída nas redondezas e transportada em procissão nos lombos de burros.



Em 1999, a capela teve o seu tombamento realizado com a finalidade de preservar as peculiaridades do templo, típico do meio rural.



As obras de restauração, segundo o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, seguiram todos os rigores dos projetos executados em elementos tombados, mantendo a originalidade da edificação nas partes externas e internas.



A pintura da fachada buscou valorizar os entalhes e detalhes em relevo que adornam as janelas, a porta principal, os pilares laterais e o baldrame.



A beira e o forro do telhado foram substituídos e a cobertura do sino na área externa, refeita. Os altares passaram por um processo de descolonização e recomposição de detalhes além de um minucioso trabalho de pintura.



A imagem de Nossa Senhora das Vitórias não precisou de intervenção e está preservada na forma original.



A coordenadora de Cultura, Bia Antunes, lamenta as restrições que impedem a realização de uma grande festa na localidade.



“Infelizmente, não podemos promover aglomeração, então comemoraremos com restrições. Para nós, esta capela tem um grande valor cultural e para Cocais, um grande valor religioso e histórico. São as raízes do nosso povo sendo preservadas”, disse.