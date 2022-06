Câmeras de segurança flagram assalto a loja de eletrônicos em Igarapé

Câmeras de segurança do loja flagraram ação dos assaltantes (foto: Reprodução)

Câmeras de seguranças registraram o momento em que dois homens assaltaram uma loja de eletrônicos no Bairro Resplendor, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na quarta-feira (1º/06), no horário do almoço.

Segundo a Polícia Militar, os dois assaltantes estacionaram um veículo na porta do estabelecimento e perguntaram à vendedora sobre dois aparelhos celulares. Em seguida, eles anunciaram o assalto e renderam a funcionária e um cliente da loja.

Ao todo, 28 aparelhos, incluindo videogames, notebooks e celulares, foram levados pelos bandidos.

Segundo o dono do estabelecimento, Thiago Quitério, os assaltantes já estavam sondando a loja e esperaram um momento oportuno para realizar o roubo.

“Eu tinha saído para almoçar e resolver algumas questões da loja. Quando minha funcionária voltou do almoço, eles estacionaram na porta e, enquanto um manobrou o carro, o outro entrou e anunciou o assalto”.

Com o assalto, o comerciante acredita ficou com um prejuízo de cerca de R$ 40 mil.

Um dos autores do crime foi identificado como Willian Silva dos Anjos, de 38 anos, e está sendo procurado pela polícia. O outro assaltante ainda não foi identificado.