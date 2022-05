Assaltante levou 32 joias e 10 relógios de joalheria do ItaúPower Shopping

Homem se passou por cliente para roubar joalheria (foto: Imagens/Reprodução)

O homem que entrou armado em uma joalheria dentro do Itaú Power Shopping, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (20/05), levou 32 joias e 10 relógios no assalto.

Segundo a Polícia Militar, as vendedoras não especificaram as marcas dos objetos roubados no Boletim de Ocorrência. O foco do assaltante era um conjunto de joias de esmeraldas, que também foi levado.



Veja: vídeos mostram momento do assalto a joalheria do Itaú Power Shopping



O homem já tinha visitado a loja antes e se passou por cliente. Após a ação, ele subiu na garupa de uma motocicleta e seguiu em direção a Belo Horizonte. As câmeras de segurança do shopping registraram a fuga do assaltante.

Até o momento, ninguém foi preso. As investigações serão comandadas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.