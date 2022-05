Assalto a joalheria de shoppings: ninguém foi preso nos dois casos

Suspeitos de assalto ao Itaú Power Shopping e BH Shopping conseguiram escapar (foto: Reprodução)

No segundo assalto à joalheria de um shopping da Grande BH em menos de 15 dias, ninguém foi preso até o momento. Tanto no BH Shopping, no início do mês, quanto no Itaú Power Shopping nesta sexta-feira (20/5), os assaltantes conseguiram escapar. No primeiro caso, foram nove suspeitos e, agora, apenas dois estão sendo procurados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

















O delegado do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, Kleyverson Rezende, disse que já foram feitos levantamentos preliminares e que as diligências continuam.





Rezende destacou que foi um crime de repercussão que surpreendeu pela ousadia dos criminosos e que todas as linhas de investigação estão sendo analisadas. "Inclusive a correlação com outros furtos da mesma espécie", destacou.





Dos nove suspeitos, sete estariam envolvidos diretamente no assalto e dois aguardavam nos carros para a fuga.





"Equipes de policiais coletam diariamente informações e imagens que possam identificar os envolvidos no crime. Até o momento, temos as análises das imagens, não só do dia, mas de dias antes", aponta Rezende. O delegado acredita ainda ser difícil identificar os assaltantes pelas imagens analisadas até agora.