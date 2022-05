Polícia Civil entra nas lojas para investigar assalto (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta terça-feira (10/5), que a investigação do assalto à joalheria no BH Shopping, Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital, continua com análise das imagens para identificar os autores do crime.

O delegado do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, Kleyverson Rezende, disse que já foram feitos levantamentos preliminares e que as diligências continuam.



Rezende destacou que foi um crime de repercussão que surpreendeu pela ousadia dos criminosos e que todas as linhas de investigação estão sendo analisadas. “Inclusive a correlação com outros furtos da mesma espécie.” Embora pareça ser uma quadrilha especializada neste tipo de roubo, o delegado disse que ainda não é possível afirmar que ela seja do estado de São Paulo.

Os carros abandonados após a fuga eram produto de furto ou roubo em São Paulo, segundo divulgou a corporação no sábado (7/5).

Nesta terça-feira (10/5), a TV Alterosa divulgou com exclusividade imagens dos suspeitos dentro do shopping, antes do assalto.

Análise das imagens para identificar os suspeitos

Os investigadores ressaltaram ainda que seguem monitorando imagens para tentar identificar os criminosos. Ao todo seriam nove suspeitos, sete deles envolvidos diretamente no assalto e dois que aguardavam nos carros para a fuga.

“Equipes de policiais coletam diariamente informações e imagens que possam identificar os envolvidos no crime. Até o momento temos as análises das imagens, não só do dia, mas de dias antes.” Os investigadores acreditam que os criminosos podem ter ido ao local para fazer um levantamento anterior e planejar melhor a ação, como rotas de fuga, por exemplo.

O delegado acredita ainda que os criminosos sabiam o que estavam fazendo e não escolheram a data por acaso. Eles aproveitaram a véspera do Dia das Mães, com o shopping cheio, para dificultar a identificação e ação da polícia.

“Acreditamos que o modo de agir dificultaria a ação da polícia, com o shopping lotado, teria tumulto e a fuga seria facilitada”, afirmou o delegado.



Até o momento, foram ouvidos lojistas e seguranças do shopping, embora testemunhas-chave ainda não tenham prestado depoimento por estarem muito abaladas, entre elas o segurança que foi feito refém. Após a fuga, ele foi abandonado pelos criminosos no Bairro Belvedere.



Carros usados na fuga abandonados no Belvedere (foto: PCMG/Divulgação)

O delegado acredita ainda ser difícil identificar os assaltantes pelas imagens analisadas até agora. Ele afirmou também que a PCMG está em contato direto com a polícia do estado de São Paulo. Além disso, os 13 relógios da marca de luxo Rolex seguem sendo monitorados. Eles possuem um número de série e, por isso, podem ser rastreados.

O delegado disse ainda que o shopping tem um sistema de blindagem que foi acionado logo após o crime, mas depois da chegada da polícia o shopping foi aberto e novamente blindado.

“Acreditamos que o abre e fecha pode ter dado mais oportunidade de fuga para os criminosos”, disse Rezende.