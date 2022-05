Homens armados assaltam pousada e trocam tiros com a polícia

Um dos detidos que levou um tiro no quadril está internado na Santa Casa de Passos sob escolta (foto: SCMP/Divulgação)

Um assalto por homens armados a uma pousada em Ponte Alta, município de Delfinópolis, mobilizou a Polícia Militar de Passos, no Sudoeste de Minas, no fim da tarde dessa segunda-feira (30/5).



As guarnições de Passos, São João Batista do Glória, além de Delfinópolis, foram até o local indicado por uma chamada. No meio do caminho se depararam com uma caminhonete Hilux, que teria sido roubada da pousada. Quatro assaltantes desceram atirando contra os policiais.



LEIA MAIS 18:24 - 31/05/2022 Vídeo: 'Misericórdia', pede suspeito de feminicídio antes de se matar

17:46 - 31/05/2022 Sete Lagoas pede apoio para identificar origem de tremores de terra

15:41 - 31/05/2022 Painel de led é invadido por hacker e 'exibe' vídeo pornográfico As guarnições de Passos, São João Batista do Glória, além de Delfinópolis, foram até o local indicado por uma chamada. No meio do caminho se depararam com uma caminhonete Hilux, que teria sido roubada da pousada. Quatro assaltantes desceram atirando contra os policiais.Os militares revidaram. Três homens fugiram pelo matagal e um deles foi atingido por um tiro no quadril. O ferido foi socorrido pelos militares que estavam no local para a Santa Casa de Passos, onde permanece internado sob escolta.



Posteriormente, a polícia encontrou um Corsa cinza conduzido por um quinto assaltante. Após diligências, os policiais tomaram conhecimento de que esse quinto homem teria conduzido os assaltantes para o roubo na pousada.



As vítimas relataram como ocorreu o assalto, citando vestimentas que os criminosos usavam e passaram características físicas de cada um.



Dentro do carro estavam as roupas que eles teriam usado para praticar o crime. Dois homens foram presos, entre eles o baleado. Outros dois, identificados e qualificados no Boletim de Ocorrências, e um terceiro continuam foragidos.



A Hilux foi recuperada, assim como objetos dos hóspedes, como dinheiro, joias, celulares, dentre outros.



O delegado Marcus Piedade, que cuida do caso, disse que está com todo o seu pessoal em diligências por cidades da região para prender os autores. “Não posso passar mais informações, pois pode prejudicar o andamento das investigações”, disse.