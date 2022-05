Sete Lagoas pede apoio para identificar origem de tremores de terra

O primeiro tremor já foi identificado e ocorreu por causa de um rompimento de uma caverna subterrânea (foto: Luiz Cláudio Alvarenga/Divulgação)

Após os registros de uma série de tremores de terra em pouco mais de 30 dias, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) de Sete Lagoas, na Região Central do estado, solicitou cooperação para estudos e informações a respeito dos abalos sísmicos no município.

"Esta solicitação é no sentido de que façamos um estudo mais aprofundado e tenhamos aqui uma central de monitoramento remoto para buscarmos a verdade sobre o que está acontecendo e também, para que nos programamos, junto com a população, para possíveis ondas de abalos", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Edmundo Diniz.

Paralelamente, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais também solicitou estudo à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), em relação aos seguidos tremores de terra. O órgão estadual ficou de emitir um relatório preliminar da situação geológica do município.

Segundo Edmundo Diniz, o primeiro tremor já foi identificado e ocorreu por causa de um rompimento de uma caverna subterrânea, abalando outras cidades como Curvelo e Prudente de Morais, também na região Central de Minas.

O secretário esclarece ainda que a prefeitura está buscando junto às maiores universidades do país, que têm expertise no assunto, a certeza do que vem ocorrendo e também a solução.

"Estas universidades nos darão suporte para as melhores decisões do ponto de vista científico. Sete Lagoas está montando uma força tarefa com as universidades federais locais, Embrapa e professores de Geologia, e em breve, com a USP e a UnB, para anunciarmos a motivação dos abalos sísmicos e as eventuais soluções que tomaremos em um curto espaço de tempo", complementa o secretário.

Histórido dos tremores de terra

Segundo a Defesa Civil municipal, até o momento nenhuma ocorrência de deslizamentos, desabamentos, rachaduras ou mesmo trincas em casas foi identificada. A prefeitura afirma que a grande maioria dos relatos, em pelo menos 50 bairros da cidade, giram em torno de um estrondo, seguido de um rápido tremor.

O primeiro deles ocorreu em 29 de abril, uma sexta-feira à noite. O segundo incidente foi em 16 de maio, uma segunda à noite, e o terceiro, novamente, numa sexta-feira, 20 de maio, também à noite. No último domingo, 29 de maio, novamente um estrondo, seguido de rápido tremor, também noturno. Já no fim da manhã dessa segunda-feira (30/5), alguns moradores da cidade relataram o fenômeno.

A Rede Sismográfica Brasileira e o Centro de Sismologia da USP registraram os tremores dessa semana, pelo menos dois em menos de 24 horas. O primeiro sismo ocorreu às 18h55 de domingo e chegou a apenas 1,7 graus na escala Richter. Já na segunda, outro tremor foi registrado, às 11h, e alcançou 2,1 graus.

O primeiro tremor do ano, do dia 29 de abril, teve magnitude 3. Já em 16 e 20 de maio, os tremores tiveram magnitude de 2,6. A escala Richter vai até 10.

O professor Marcelo Peres Rocha, chefe do Observatório Sismológico da UnB, afirma que as causas dos eventos que ocorrem no Brasil normalmente "estão relacionadas a alívio de tensões tectônicas acumuladas, que atingem o limite de ruptura das rochas em determinadas regiões, em geral, onde existem falhas geológicas pré-existentes".

A cidade de Sete Lagoas está localizada em uma região cárstica, caracterizada por seu relevo com dissolução/corrosão de rochas, formando uma série de feições como cavernas, grutas, lapas, abrigos, dolinas, rios subterrâneos, paredões rochosos, lapiás, entre outros. E segundo a prefeitura, essa característica facilita a captação de águas subterrâneas, principal fonte de abastecimento da cidade por décadas, e que leva a tremores ocasionais, que podem ser de baixa ou de alta intensidade.