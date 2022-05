Moradores de Sete Lagoas relatam novo tremor de terra nas redes sociais

Autoridades ainda não confirmam o tremor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Moradores de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de BH, relataram nas redes sociais, terem sentido a terra tremer no início da noite deste domingo (29/5). De acordo com as publicações, o tremor aconteceu por volta das 18h. Esta seria a quarta ocorrência na cidade desde 29 de abril





“Tremor seguido de explosão em Sete Lagoas!? Alguém sentiu de novo?”, perguntou uma pessoa no Twitter.

“Então agora todo domingo a terra vai tremer aqui em Sete Lagoas?”, questionou outro usuário da plataforma.

Uma mulher se queixou dos tremores ainda não terem uma explicação por parte das autoridades.





“Muito conveniente esses tremores de terra serem só aqui em Sete Lagoas e não em toda região metropolitana, e eles só acontecem nos fins de semana, e não tem nem uma explicação sendo que já rolaram 4 tremores.”

Apesar dos relatos, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB), que registra esses fenômenos, ainda não tem confirmação do tremor em seu sistema. A última ocorrência registrada no município pelo órgão é de 20 de maio





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também afirmou que não recebeu nenhum acionamento em Sete Lagoas relacionado aos tremores de terra.





Tremores anteriores





O observatório da UnB já havia confirmado outros três pequenos tremores em 29 de abril, 16 e 20 de maio. O primeiro foi de magnitude 3, já o segundo e o terceiro de magnitude 2,6 na escala Richter.