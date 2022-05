Tremores em Sete Lagoas: 'Estão assustados à toa', diz especialista da UFMG

Susto e apreensão. Localizado a cerca de 70 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade de Sete Lagoas voltou registrar dois novos tremores neste domingo (29/5), o que deixou moradores em pânico e autoridades em alerta. Além da sensação de abalo, a população presenciou também um forte barulho que se assemelhava a uma forte explosão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para duas ocorrências devido ao susto, mas não houve vítimas e nem mesmo perdas materiais. Uma audiência pública deve ser marcada no município de 240 mil habitantes nos próximos dias para avaliar impactos. O evento terá a presença de professores, órgãos municipais e estudiosos do assunto. Já é a quarta vez que a corporação registra ocorrência sobre o tema desde o fim de abril.

Apesar do susto, o professor Allaoua Saadi, do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) descarta qualquer consequência mais grave para os tremores: “Eles estão assustados atoa. Não é grave”, afirma.

“É normal que isso ocorra se há movimentos de crosta terrestre e eles geram liberação de tensões. Com isso, a energia acaba espalhando ondas que abalam o que se encontra em cima da crosta", afirma o especialista.

No mês passado, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), um dos principais laboratórios especializados no tema do país, j á havia confirmado o registro de um tremor com magnitude de 3 mR , de natureza leve na escala, que tem semelhança com a passagem de um veículo pesado por uma rua. O próprio Observatório considerou o evento como natural.