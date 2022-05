Carnaval 2023: Belotur prorroga prazo de inscrições do edital de verbas

Liberação de verbas busca atender uma demanda da sociedade civil, feita pelos representantes das escolas de samba e dos blocos de ruas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Verba total é de R$ 3,7 milhões

O prazo das inscrições para escolas de samba e blocos de rua, no edital de verbas para a preparação do Carnaval 2023, foi prorrogado até 13 de junho. Para os blocos caricatos, o processo se encerra nesta segunda-feira (30/5), às 17h, como antes definido pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).A medida busca atender uma demanda da sociedade civil, feita pelos representantes das escolas de samba e dos blocos de rua. As inscrições devem ser feitas no portal da prefeitura, e as propostas devem ser entregues na sede da Belotur , na Rua dos Carijós, 166, na Região Central de Belo Horizonte.Os editais, publicados no Diário Oficial do Município (DOM), no último dia 13, destinará um total de R$ 3,7 milhões para a restruturação da cadeia produtiva do carnaval de rua da capital mineira O documento é dividido em três categorias com valores diferentes, sendo R$ 900 mil voltado para o edital de Estruturação para Escola de Sambas, que serão distribuídos igualmente entre 12 escolas, ficando R$ 75 mil para cada uma. Enquanto, os blocos caricatos receberão R$ 418 mil, divididos entre 11 agremiações.O edital de Estruturação para Blocos de Rua, por sua vez, destinará R$ 2,380 milhões, distribuídos entre até 170 blocos. Caso não seja atingido o número total de inscrições, o documento prevê a divisão do valor remanescente, proporcionalmente, entre os interessados.O dinheiro será revertido em oficinas, palestras e seminários, cursos, ensaios e gravações musicais e audiovisuais, a fim de divulgar o evento de rua de Belo Horizonte. Conforme a Belotur, o formato dos editais foi pensado em conjunto com a Comissão do Carnaval de Belo Horizonte , formado por representantes de Escolas de Samba, Blocos de Rua e Blocos Caricatos.