Homem mata mãe e filha a facadas e incendeia casa

O suspeito ateou fogo em que a mulher de 36 anos morava com os quatro filhos (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Mãe e filha foram mortas, na madrugada desta segunda-feira (30/5), esfaqueadas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O suspeito, de 44 anos, ainda ateou fogo na casa que ficou destruída. O corpo da menina de 12 anos foi encontrado carbonizado no quarto dela junto com o de um cachorro.



O adolescente que também foi atingido por facadas, porém sem gravidade, relatou que o homem, ex-namorado da mãe, invadiu a casa com uma faca, foi até ao quarto da menina, a esfaqueou e depois foi até onde a mãe dormia e também a feriu. Depois, ateou fogo no imóvel, que segundo a PM, ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar o fogo. Quando as equipes encontraram a menina, ela já estava sem vida.



A mãe da garota estava em uma área descoberta no fundo do imóvel quando foi achada. Ela foi levada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) com 50% do corpo queimado, além de vários ferimentos provocados por faca. Ela não resistiu.

O adolescente também foi socorrido até a unidade. Após avaliação médica foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele foi atingido no peito e no braço esquerdo. As outras duas crianças não ficaram feridas.

A motivação do crime ainda não foi divulgada. A polícia segue as buscas pelo suspeito já identificado. Ele tem passagens por tentativa de homicídio, furto, falsa identidade, roubo e lesão corporal.

A PM pede para que, qualquer informação que ajude a encontrá-lo, seja repassada pelo 190.



A perícia esteve no local, e a Polícia Civil irá investigar o crime.