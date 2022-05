Temperaturas sobem em BH e segunda-feira (30) amanhece com céu claro

Segunda (30) é de céu claro em BH e sem previsão de chuva (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A semana começa em Belo Horizonte com uma subida nos termômetros. Nesta segunda-feira (30/5) o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com mínima de 14°C e máxima de 27°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas Gerais, a menor temperatura registrada foi de 6,1°C, em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 32°C, no Norte. O céu fica claro a parcialmente nublado em todo o estado.





Não há previsão de chuva nas demais regiões do estado, e a semana em BH deve ficar com os termômetros marcando entre 15°C e 28°C, de acordo com o Inmet.