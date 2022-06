Distante 150 km, Rio São Francisco vai 'desaguar' em Montes Claros. Entenda

O São Francisco em Ibiaí, Norte de Minas, onde está instalada a captação que vai retirar água do sofrido Rio da Integração Nacional para suplementar abastecimento da 5a mais populosa cidade mineira (foto: Geraldo Humberto/divulgação )

Implantação dos dutos exigiu investimentos de R$ 257,3 milhões e já possibilitará uso dos recursos hídricos na atual estação (foto: Geraldo Humberto/divulgação)

Abastecimento suplementar terá 150 quilômetros de tubulação no total (foto: Arte/EM)

Permissão para retirar 500 litros por segundo

Promessa de 50 anos sem racionamento

Aproximadamente 150 quilômetros separam Montes Claros do leito do Rio São Francisco, mas são as águas do sofrido e maltratado Velho Chico que se tornam promessa encerrar vários anos de problemas com o abastecimento de água e racionamento encarados pela população da cidade polo de 414,3 mil habitantes, no Norte de Minas, a quinta mais populosa do estado. Já no atual período de seca, os moradores do município poderão receber água do manancial, o que representa um marco histórico para a cidade e a expectativa de afastar a escassez pelas próximas décadas.Mas isso só ocorrerá graças à construção da maior adutora da Região Sudeste, cujas obras foram concluídas pela Copasa. Os 150 quilômetros de tubulação tornam o empreendimento também um dos mais extensos do tipo no país, o que consumiu um investimento de R$ 257,3 milhões, recursos da companhia de saneamento e do governo do estado.A chegada da água do Velho Chico é comemorada pelo prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), como um fatos mais importantes da história da cidade, por garantir a segurança hídrica, progresso e bem-estar à população. “A água no Rio São Francisco vai proporcionar o desenvolvimento da cidade, abrindo novas oportunidades para todos, e o mais importante: vai garantir melhor qualidade de vida”, afirma o prefeito.Ele lembra que a captação no São Francisco para abastecer a cidade foi uma das condicionantes feitas pela prefeitura junto à Copasa para assinar contrato de exploração do sistema de água e esgoto do município por mais 30 anos. A renovação ocorreu em março de 2018, após longa negociação entre o Executivo municipal e a companhia de saneamento.As obras do chamado “Sistema Rio São Francisco” foram iniciadas em janeiro de 2021. O ponto de captação fica no município de Ibiaí, 50 quilômetros abaixo do local onde deságua o Rio das Velhas, em Barra do Guaicuí, no município de Várzea da Palma. O Velhas é o mesmo manancial que recebe grande parte do esgoto da Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de passar por tratamento.Desde a captação até a Estação de Tratamento de Água do Rio Pacuí, no município de Coração de Jesus, foram ligados 96 quilômetros de tubulação. No Pacuí, a nova adutora se une à tubulação do Sistema Pacuí, que já leva água até Montes Claros, com uma extensão de mais 54 quilômetros, o que totaliza os 150 quilômetros de adutora entre a retirada e o abastecimento da cidade polo do Norte de Minas.O Sistema Pacuí, implantado pela Copasa em 2018, já tinha como objetivo melhorar o abastecimento de Montes Claros, onde a população enfrentava o racionamento de água, com o agravante de sucessivas estiagens prolongadas no Norte de Minas.Na mesma ocasião, a crise hídrica foi enfrentada em outras regiões de Minas e do país, com redução do nível dos reservatórios que atendem às comunidades urbanas.A Copasa confirmou que os testes da adutora do Sistema Rio São Francisco, iniciados em 26 de março, foram concluídos no fim de abril, quando a água captada no Velho Chico chegou aos reservatórios do Sistema Pacuí.Embora oficialmente a companhia informe que, “atualmente, o sistema São Francisco encontra-se em fase de ajustes operacionais, com prazo de conclusão no fim de junho”, fonte ligada à concessionária revelou ao Estado de Minas que, na prática, a água do Velho Chico já pode ser bombeada para ser consumida pelos moradores de Montes Claros.Isso só não acontece ainda porque os outros sistemas de abastecimento existentes estão sendo suficientes para atender à atual demanda do município.O maior deles é a barragem do Rio Juramento, que, atualmente, está com 76,8% da capacidade e responde por 48,9% da água distribuída no município. O abastecimento da quinta cidade mais populosa do estado é garantido ainda pelos sistemas Pacuí (30,9%) e Morrinhos (Porcos/Lapa Grande/poços tubulares), responsável por 20,2% da água que chega às torneiras.A Copasa confirma que a água do Rio São Francisco só será enviada à cidade polo do Norte de Minas quando houver necessidade.“O sistema São Francisco é suplementar ao sistema Pacuí e será operado apenas quando a vazão deste não for suficiente para o abastecimento de Montes Claros, respeitada a vazão residual estabelecida em outorga”, diz nota emitida pela companhia de saneamento, cujo sistema tem capacidade para retirar até 500 litros por segundo do Velho Chico.Atualmente, de acordo com números da própria Copasa, a vazão de água distribuída em Montes Claros é 1.032 litros por segundo, o equivalente a 89.164.800 litros de água por dia.Considerando os termos percentuais, a vazão da Barragem do Rio Juramento é de 504,6 litros por segundo, enquanto a adutora do Pacuí envia para a cidade 318,9 litros de água por segundo e a vazão do Sistema Morrinhos chega a 208,4 litros por segundo.A captação de água no Rio São Francisco, a 150 quilômetros de distância do município, para garantir o abastecimento da população local, foi sugerida pela primeira vez pelo prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), em maio de 2017.Na ocasião, em seu primeiro mandato, ele apresentou a proposta ao participar de encontro sobre perspectivas de desenvolvimento do Norte de Minas. Na ocasião, a população enfrentava racionamento de água, iniciado em 2016, diante do baixo nível da Barragem do Rio Juramento (então, com 33% de sua capacidade).O fato foi registrado pelo, em reportagem com o título “Captação de água no Rio São Francisco pode ser saída para seca em Montes Claros”.“A região enfrenta o quarto ano seguido de seca, com registro de falta d'água em vários municípios. Souto lembrou que uma alternativa de abastecimento, a construção da Barragem de Congonhas (no rio de mesmo nome) nunca saiu do papel, em parte pela dificuldade de licenciamento ambiental. Embora a Copasa esteja executando obra de captação de água no Rio Pacuí, em Coração de Jesus, o prefeito disse considerar a proposta do Velho Chico 'a melhor solução””, destacava o texto.Em setembro de 2017, orevelou a intenção da Copasa de implantar o sistema de captação de água no Velho Chico para abastecer Montes Claros e resolver o problema da crise hídrica na cidade. A informação foi confirmada pelo então superintendente Operacional Norte da companhia de saneamento em Montes Claros, Roberto Botelho. Atualmente, Botelho é o gestor das obras de implantação da adutora do Sistema Rio São Francisco.“Quando renovei o contrato da Copasa, a cidade vivia um grande racionamento de água e havia a possibilidade de se agravar a situação. Já havia inclusive gente falando em se mudar de Montes Claros, em um quadro que poderia também comprometer a permanência de grandes empresas que dependem da água”, afirma o prefeito.A adutora do São Francisco só virou realidade após renovação do contrato entre a Prefeitura de Montes Claros e a Copasa, em março de 2018, com exploração do serviço de água e esgoto por mais 30 anos.Humberto Souto afirma que a garantia do abastecimento da cidade pelo novo período de concessão era uma exigência para a renovação. “A Copasa entendeu que a forma mais rápida e eficiente de fazer isso seria trazer água do São Francisco”, diz.“Já tínhamos tentado (construir) barragens, mas sem sucesso. Precisávamos de uma solução urgente, pois a situação era gravíssima, com secas se renovando a cada ano”, afirma o prefeito de Montes Claros. Souto estima que, com a nova captação, Montes Claros terá abastecimento garantido, sem risco de racionamento, pelos próximos 50 anos. Destaca também que a garantia da segurança hídrica vai assegurar a geração de empregos, “o que, aliás, já vem ocorrendo com os grandes empreendimentos que estão se aportando na cidade, como a Eurofarma (indústria farmacêutica)”.