Professora que viralizou com alunos em alfabetização comemora: 'Surpresa'

"Eu imaginei que as pessoas iam achar fofo, mas não imaginava que teria essa grande repercursão. Até agora, eu estou um pouco assustada com isso", admitiu. Em uma semana, Fernanda ganhou mais de 7 mil seguidores nas redes sociais e ainda vê o vídeo se mantendo em destaque.

Antes de publicar, a professora editou a gravação, cortando algumas partes, acelerando outras e selecionando as melhores falas dos alunos sobre comida. Apesar da edição, a professora conta que a reação dos alunos é genuína.





O tema da aula era Festa Junina, o que facilitou a conexão das crianças entre letras e comida. “Eu conversei com eles sobre cultura mineira e como surgiram as festas de São João, comidas típicas. Quando eu fui fazer a chamada, um aluno citou a comida e os outros foram puxando da memória”.





“Eu até perguntei se eles estavam com fome porque eles só falavam de comida”, contou.







Durante as aulas, Fernanda sempre faz “brincadeira” como chamada: ela chama o nome do aluno e pergunta uma palavra que começa com uma letra. “Por exemplo, hoje a chamada vai ser sobre coisas que as mães falam. Então, na hora que eu chamo fulano, ele responde ‘se eu for aí e achar, eu vou esfregar na sua cara’”, explicou.





Outras professoras também postam vídeos com crianças nessas “brincadeiras” como chamada nas redes sociais e inspiraram Fernanda a fazer o mesmo. Mas, um dos fatores virais para a postagem de Fernanda foi o sotaque dos alunos, o famoso “mineirês”.





Além de ser uma forma de manter as crianças envolvidas nas aulas, a brincadeira também ajuda no desenvolvimento escolar do estudante.





Durante a pandemia, vários alunos tiveram a vida escolar prejudicada. “Muitas crianças não tinham acesso ao ensino remoto. Nem todos têm acesso à internet, ao computador. Outros só conseguiam ter acesso às atividades quando a mãe chegava à noite e não conseguia assistir às aulas direito”, comentou.





“A gente tem do primeiro ao quarto ano alunos que praticamente ainda estão sendo alfabetizados”, disse.





Por isso, Fernanda procura ajudá-los a recuperar essa parte da vida escolar. “Eu sou professora de Educação Física, não sou pedagoga. Então, eu não alfabetizo de fato. Mas eu acredito que a educação do corpo é geral, que é um corpo pensante, físico, psicológico”.





“A gente tenta fazer um trabalho que engloba várias áreas, inclusive a alfabetização”, contou.





A disciplina conta com conteúdos de esportes separados por “bimestre”, além de brincadeiras, jogos e ginástica. "Ginástica é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. Eu acho lindo!”, revelou. Nesta semana, as atividades das aulas de Educação Física estão sendo voltadas para a Festa Junina com ensaios de danças.

Amor em quatro rodas

Além de professora, ela também é criadora de conteúdo nas plataformas digitais. O principal foco são carros. Mas, as crianças têm um espaço especial nas redes - e no coração - de Fernanda.





“Eu já trabalhava com internet, mas eu não tinha atrelado o meu trabalho na escola com o online. Acho que um pouco da viralização do vídeo veio porque meus seguidores não sabiam que eu era professora. Até perguntaram se eu conversava de carro com meus alunos”, disse.

Para ela, seu conteúdo nas redes sociais é como o Mercado Central de Belo Horizonte. "Tem passarinho, insenso, abacaxi... Tem um tanto de coisa", brincou.





Mesmo após o viral, Fernanda prente manter o conteúdo diverso do seu perfil. "Eu vou continuar mesclando os assuntos".





A vida profissional online começou com vídeos de reforma de um carro Volkswagen Gol, que é uma paixão de Fernanda e seu marido, Fernando Otávio.

“Quando eu comecei a namorar o meu marido, o carro dele era um Golzinho quadrado. Por vários motivos, ele teve que vender o carro. Mas a gente já tinha passado tanta coisa com esse carro, como alagado na Tereza Cristina, ficamos sentidos de vender. Prometemos ter um Gol juntos que não precisasse vender. Quando eu marquei o casamento, meu marido pegou o dinheiro que a gente tinha para pagar as coisas para casar e comprou um Gol. Eu quase tive um treco”, disse rindo.





A professora e o marido começaram gravar as reformas do veículo e postando nas redes sociais. Depois que o Gol vermelho estava pronto, o casal comprou outro carro do mesmo modelo na cor prata e colocou a mão na massa.





O “Golzinho” tem uma legião de fãs que gostam de acompanhar as mudanças. “Eu compartilho com as pessoas o nosso gosto por gol, o nosso dia a dia e o que a gente faz com carro”.





