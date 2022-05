Conceição do Mato Dentro cancela show milionário de Gusttavo Lima

Com o cancelamento, somente Gusttavo Lima deixará de embolsar a bagatela de R$ 1,2 milhão dos cofres públicos (foto: Reprodução/Instagram/Gusttavo Lima)

Os shows de Gusttavo Lima e da dupla Bruno e Marrone – que aconteceriam em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, no mês de junho – foram cancelados. A informação foi divulgada na noite deste sábado (28/5) pela prefeitura do município nas redes sociais.

A decisão do Executivo acontece após vir a público que a gestão municipal faria uso indevido dos valores da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) para pagar os cachês dos artistas.

Conforme o comunicado oficial da prefeitura, há uma "lamentável tentativa" de envolver as festividades em uma "guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município".

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito do município, José Fernando Aparecido de Oliveira (MBD), trata os cancelamentos dos contratos com os cantores sertanejos como um adiamento em decorrência do que qualificou como "questões eleitorais que tentaram envolver Conceição do Mato Dentro".



Ao lamentar a repercussão negativa, o prefeito afirma, ainda, que a festa "é uma renovação de fé, esperança e amor". Assista, abaixo, na íntegra a declaração do chefe do Executivo.





Vale dizer que o evento, porém, não foi cancelado. Deste modo, outras atrações seguem confirmadas para a 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, que acontece na cidade de 17 mil habitantes entre 17 e 23 de junho.

Logo, outros pagamentos – indevidos – com recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral seguem de pé. Nesse sentido, Israel e Rodolffo (R$ 310 mil), Di Paullo e Paulino (R$ 120 mil), João Carreiro (R$ 100 mil) e Thiago Jhonathan (R$ 90 mil) sobem ao palco do evento no próximo mês.