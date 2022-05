Carreta tomba e bloqueia pista em mais um acidente na BR-381 na Grande BH

Carga de carvão se espalhou pela pista e obrigou a interdição completa do trecho (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Mais um acidente complicou o trajeto de quem passa pela BR-381 na madrugada deste sábado (28). Por volta das 3h, na altura do quilômetro 435, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma carreta que transportava carvão tombou, derramando a carga na pista e exigindo a interdição total do trecho por cerca de 40 minutos.









A BR-381 no trecho que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo é conhecida como “Rodovia da Morte” pela grande quantidade de acidentes. Ainda nesta semana, na última quinta-feira (26) uma carreta vazia e um caminhão carregado de minério se chocaram em acidente grave a menos de um quilômetro do tombamento deste sábado. Na ocasião, um dos motoristas teve de ser resgatado das ferragens do veículo e a carga espalhada pela pista deixou o trânsito caótico na região.





Problema antigo





A BR-381 é uma dor de cabeça frequente para quem precisa usar a estrada para se locomover em Minas. Especialmente no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade, os buracos e interdições se somam a uma série de curvas sinuosas em uma combinação que rende muitos acidentes e um trânsito complicado.





A duplicação da BR-381 foi anunciada há quase 10 anos, mas sai do papel de forma fragmentada. Com trechos com pista simples e outros já expandidos, a rodovia é uma espécie de colcha de retalhos, com o cenário ainda piorado pelos constantes acidentes, bloqueios e obras.