Dois ônibus são incendiados durante a madrugada em BH

Bombeiros foram acionados para conter as chamas no Bairro Eymard durante a madrugada (foto: CBMMG/Divulgação) Dois ônibus foram queimados durante a madrugada deste sábado (28) em Belo Horizonte nas Regiões Norte e Nordeste da cidade. Os incêndios foram criminosos e há suspeita de que possam estar relacionados com reivindicações de presidiários e represália por outras ocorrências. Ninguém ficou ferido em nenhum dos casos.









Todos os passageiros e o motorista conseguiram escapar sem ferimentos antes das chamas se alastrarem. Após iniciar o incêndio, o suspeito entregou uma carta de quatro folhas ao motorista com reivindicações de presos e então fugiu pela passarela que dá acesso à Estação São Gabriel.





Horas depois, no Bairro Campo Alegre, Norte de BH, um ônibus da linha 717- Estação Pampulha/Campo Alegre também foi incendiado. Segundo informações dos bombeiros, três suspeitos entraram no veículo armados, ameaçaram o motorista e atearam fogo no coletivo. Na fuga, eles ainda trocaram tiros com a polícia.





Dois dos suspeitos do incêndio no Campo Alegre foram presos. De acordo com testemunhas, o crime pode ter sido uma represália pela morte de um menor de idade.

A Cemig também foi acionada no Bairro Campo Alegre, pois as chamas atingiram a rede elétrica no local (foto: CBMMG/Divulgação)





Com os casos desta madrugada, são três incêndios em ônibus em dois dias na capital. Na madrugada da última sexta-feira (27), um veículo da linha 739 ficou completamente destruído após criminosos atearem fogo no coletivo, que estava parado no ponto final do Bairro Jaqueline, Região Norte.