BH tem céu parcialmente nublado; vai chover?

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apesar do céu parcialmente nublado, a previsão para este sábado (28/5) não é de chuva em Belo Horizonte. A tendência para os próximos dias, até terça-feira (31/5), é mesmo que a nebulosidade diminua. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Ainda de acordo com o Instituto, a temperatura mínima registrada hoje na capital de Minas Gerais foi de 12ºC, enquanto a máxima não deve passar dos 25ºC. Na terça-feira (31/5), os termômetros podem atingir 30ºC em BH, depois a temperatura volta a diminuir.A umidade relativa do ar mínima hoje em Belo Horizonte será de 35%, à tarde, situação que tende a se agravar nos próximos dias. Já o vento varia entre fraco e moderado.