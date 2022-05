Ação da PBH contra mina na Serra do Curral vai para a Justiça Estadual

BE

Decisão sobre mineração no cartão-postal de BH seguirá em âmbito estadual (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A ação ajuizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) contra a mineração na Serra do Curral na Justiça Federal será deslocada para o âmbito estadual. A decisão foi tomada no fim da tarde desta sexta-feira (27/5) e acolhe argumentos apresentados em contestação enviada pelo governo de Minas Gerais e pela Taquaril Mineração S. A. (Tamisa).









Em contestação à ação da PBH, o governo de Minas e a Tamisa argumentaram que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi incluído no caso sem justificativa, e que o Executivo municipal buscava na Justiça Federal anular um procedimento realizado sem irregularidades por um órgão competente do Estado.





Na ação ajuizada pela PBH no início do mês, a prefeitura alegava ter sido excluída da decisão tomada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) em favor da instalação de um empreendimento minerário na Serra do Curral. O documento trazia uma série de pontos levantando riscos ambientais e sociais à capital acarretados pela atividade da Tamisa na Fazenda Ana da Cruz, que fica na divisa entre Nova Lima e a capital.





A suspensão da licença ambiental concedida à Tamisa agora ficará a cargo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, onde quatro outros processos relativos à instalação da empresa na Serra do Curral já tramitam.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que não se manifestará sobre o caso.