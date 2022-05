Gusttavo Lima já teria recebido R$ 600 mil por show cancelado em MG

Prefeitura de Conceição do Mato Dentro anunciou o cancelamento das duas atrações na noite desse sábado (28/5) (foto: Reprodução/Instagram/Gusttavo Lima) Parte do cachê do show de Gusttavo Lima, que aconteceria em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, já foi paga. Com isso, o Executivo já desembolsou R$ 600 mil com o artista, segundo consta no contrato.

prefeitura anunciou o cancelamentoda apresentação de Gustavo Lima e da dupla Bruno e Marrone na noite desse sábado (28/5) após vir a público que a gestão municipal faria uso indevido dos valores da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) para pagar os cachês dos artistas. Somando os gastos com as duas atrações, a prefeitura já teria gasto 860 mil com os shows que não vão mais acontecer.

As informações contratuais entram em contraste com o posicionamento do prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira (MBD) encaminhado à reportagem neste domingo (29/5). “Os artistas não receberam e nem receberão com o cancelamento dos shows”, afirma o chefe do Executivo. “A multa contratual seria devida em rescisão injustificada. Não é o caso”, complementa.

Já para Bruno e Marrone, o contrato estabelece o pagamento em três parcelas, sendo que, segundo o documento, metade já foi paga, com segunda parcela dos R$ 520 mil quitada em 11 de abril. O restante seria depositado para a dupla em 15 de junho.

A prefeitura da cidade já tinha pago 50% do cachê de Bruno e Marrone: 25% foi pago na assinatura do contrato e outros 25% quitados no último dia 11. O restante seria pago no dia 15 de junho. Com o cancelamento injustificado do show, os outros R$ 260 mil também deveriam ser pagos.

Verba irregular



Ao justificar a origem do dinheiro para cobrir a folha de pagamento dos cachês, a prefeitura alega que "não há restrição para uso dos recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) em ações, projetos e eventos que tragam melhoria para a qualidade de vida dos moradores locais". Deste modo, ainda conforme a administração municipal, as verbas do Cfem podem ser investidas "em estruturas como moradias, infraestrutura pública, saneamento básico, etc. ou para o desenvolvimento econômico da cidade".

Porém, o recurso é um tributo pago pelas mineradoras para municípios e cidades onde há atividades minerárias e, segundo o portal da Agência Nacional de Mineração, só pode ser aplicado em "projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação".

Pagamentos parciais dos artista segundo os contratos:

Gusttavo Lima: 50% do cachê pago na assinatura do contrato. Total: R$ 600 mil

Bruno e Marrone: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril. Total: R$ 260 mil

Israel e Rodolfo: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril. Total: R$ 155 mil

João Carreiro: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril. Total: R$ 50 mil

Di Paullo & Paulino: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril. Total: R$ 60 mil

Thiago Jhonathan: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 45 mil Leia também: Mais de R$ 1 mi já teriam sido gastos com verba irregular para sertanejos

Conforme a grade de programação, também se apresentam Simone e Simaria, Ney Alves, Júlio César e Audair, Padre Alessandro Campos, Lucas Reis e Thacio, Henrique Romero, Zé Vaqueiro, Os Parada Quente, George Henrique e Rodrigo e Boris Furman.



No entanto, até o fechamento desta reportagem, os contratos com os respectivos valores não estavam disponíveis para consulta no Portal da Transparência da prefeitura.