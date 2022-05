Show de Gusttavo Lima em Conceição do Mato Dentro custará R$ 1,2 milhão

Gusttavo Lima também é alvo de uma investigação depois de fechar um show no valor de R$ 800 mil, no município de São Luiz, a menor cidade de Roraima, com aproximadamente 8 mil habitantes (foto: Gusttavo Lima/Site oficial/Reprodução)

O show do cantor Gusttavo Lima custará R$ 1,2 milhão aos cofres da prefeitura de Conceição do Mato Dentro, município localizado a 167 quilômetros de Belo Horizonte. A reportagem do Estado de Minas apurou que o Executivo da cidade de 17 mil habitantes celebrou contrato com a empresa Balada Eventos e Produções Ltda, em Goiânia (GO), para a apresentação do astro da música sertaneja.





LEIA MAIS - CPI do Sertanejo: uso de dinheiro público é criticado nas redes A divulgação do evento em Conceição do Mato Dentro peloacontece após Gusttavo Lima entrar na mira do Ministério Público (MP) por receber R$ 800 mil em um evento na cidade de São Luiz, de apenas 8 mil habitantes e com o segundo menor Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Roraima - R$ 147,6 milhões (R$ 18.450 per capita). A apresentação está prevista para dezembro deste ano, na 24ª edição da vaquejada na cidade.



Agora, conforme o contrato ao qual a reportagem teve acesso nesta quinta-feira (26/5), Gusttavo Lima cantará em Conceição do Mato Dentro em 20 de junho. O show do artista integra a programação do evento intitulado 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos.