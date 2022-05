Mais de R$ 1 mi já teriam sido gastos com verba irregular para sertanejos

Contrato assinado com Gusttavo Lima prevê pagamento adiantado de metade do cachê. A outra metade deve ser paga como multa por cancelamento da apresentação. (foto: Instagram/Reprodução) Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, já gastou mais de R$ 1 milhão com o pagamento de artistas sertanejos que compõem a lista de atrações de festival previsto para segunda quinzena de junho. A cidade de 17 mil habitantes prevê gastar R$ 2,34 milhões em atrações musicais com verbas destinadas originalmente para saúde e educação





Os shows serão pagos com verba vinda da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem). Este é um recurso pago pelas empresas à cidades onde há atividade minerária e, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), só pode ser aplicado em “projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação”.





Veja a situação de cada artista segundo contrato:

Gusttavo Lima: 50% do cachê pago na assinatura do contrato, valor de R$ 600 mil

Bruno e Marrone: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 260 mil

Israel e Rodolfo: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 155 mil

João Carreiro: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 50 mil

Di Paullo & Paulino: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 60 mil

Thiago Jhonathan: 25% do cachê pago na assinatura do contrato e mais 25% no dia 11 de abril, valor de R$ 45 mil





No sábado (28), o prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira (MBD), anunciou o cancelamento dos shows de Gusttavo Lima e da dupla Bruno e Marrone . Em vídeo publicado nas redes oficiais do município, o chefe do Executivo tratou a polêmica como uma "guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município".









Os contratos firmados com os artistas, no entanto, têm cláusulas que preveem multas para cancelamentos. Em caso de suspensão do acordo firmado para a apresentação de Gusttavo Lima está previsto pagamento de 50% do valor total do cachê. Somado ao adiantamento, ele receberia o pagamento integral, portanto.





Já no caso de Bruno e Marrone, o contrato prevê que o município arque com todas as perdas e danos que forem causados aos artistas. Além disso, a dupla não é obrigada a restituir o que foi pago até então.