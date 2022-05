Domingo abre semana de leve aumento na temperatura em BH

Dia amanheceu com céu aberto na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O tempo começa a esquentar em Belo Horizonte a partir deste domingo (29), mas a tendência de aumento nas temperaturas ainda é tímida. Com mínima de 12º C e máxima prevista para 25 ºC, o dia será de céu com poucas nuvens e sem chuva na capital.









A previsão, tanto para o domingo como para o restante da semana, é que o tempo siga seco. Mesmo com a possibilidade de períodos nublados, não deve chover tão cedo em Belo Horizonte.





Minas no mapa do frio

Das 20 temperaturas mais baixas registradas no país no último sábado (28), 13 foram em Minas Gerais.



As mais geladas ficam na Região Sul do estado, como Caldas, Maria da Fé, Monte Verde e São Lourenço.



No entanto, até cidades de pontos mais quentes, como Montalvânia, Norte de Minas, estão na lista.





Veja as cidades e as temperaturas mínimas:





Caldas- 4,2 ºC

Maria da Fé- 5,7 ºC

Monte Verde- 5,7 ºC

São Lourenço- 7 ºC

Bambuí- 7,4 ºC

Florestal- 7,9 ºC

São João del Rei- 8,2 ºC

Montalvânia- 8,6 ºC

Rio Pardo de Minas- 8,7 ºC

Divinópolis- 8,9 ºC

Passa Quatro- 9 ºC

Sete Lagoas- 9,1 ºC

Águas Vermelhas- 9,1 ºC