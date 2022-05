Jovem é encontrado morto em MG depois de ir a parque no meio da madrugada

O corpo foi encontrado semi-submerso num mini lago nas trilhas do parque (foto: Igor Nunes)



O corpo estava no interior de um mini-lago na região de trilhas do parque. A perícia técnica da Polícia Civil identificou perfurações na região do tórax compatíveis com objeto cortante.

A mãe relatou que o filho não tinha envolvimento com ilícitos e tinha dois empregos. A Polícia Militar confirmou que ele não tinha antecedentes criminais.

O delegado Luís Mauro Sampaio informou que os indícios apontam para um latrocínio, roubo seguido de morte, já que o aparelho celular da vítima desapareceu. “Junto ao corpo encontramos um fone de ouvido”.

A suspeita é que dois criminosos surpreenderam a vítima no interior do parque e entraram em luta corporal. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O Parque Municipal do Mocambo é gerido pela prefeitura e fica fechado no período noturno. O vigia encontrou o corpo por volta das 6h ao realizar a vistoria no final do turno.

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto dentro do Parque Municipal do Mocambo em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Um vigia encontrou o corpo no início da manhã deste sábado (28/05).