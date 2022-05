BH ganha mais um Centro de Testagem de COVID-19

Os testes são gratuitos nos Centros de Testagem (foto: PRAKASH SINGH / afp ) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibiliza mais um local para realização do teste de detecção de COVID-19. A partir de segunda-feira (30), a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que fica na região hospitalar, será um Centro de Testagem para a doença. Nesta instituição, serão feitos inicialmente cerca de 100 testes por dia, com ampliação gradativa para 240.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os testes são gratuitos e podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves e devem ser agendados pelo Portal da Prefeitura de Belo Horizonte e no aplicativo PBH APP.





Após a marcação, o interessado deve comparecer à unidade no horário agendado.

Cadastro





Depois de fazer a marcação, a pessoa receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste. É necessário ficar atento aos endereços de coleta, conforme abaixo:





- FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris (8h às 17h)





- Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300, Funcionários (8h às 17h)





- UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2, Buritis (8h às 16h30)





- Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais: Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro (8h às 16h30)





Em nota, a PBH informa que o resultado será repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as orientações necessárias.