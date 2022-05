Crianças mineiras bombam nas redes relacionando letras com comidas típicas

Na hora da chamada, a professora chamou os alunos e fez um "ditado" ao perguntar uma palavra com a letra (foto: Reprodução Redes Sociais e Arquivo)

A dinâmica era simples: a professora chama o nome do aluno e pergunta uma palavra que começa com uma letra. O ponto chave do vídeo é que as crianças citam comidas, como “pão de queijinho”, “doce de leite” e “galinha caipira”.





O vídeo foi gravado em uma escola em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e mostra somente o rosto da professora. “Ah, que delícia”, comentou Fernanda conforme os alunos citam comidas mineiras.





Em um comentário no Tiktok, a professora contou que a dinâmica foi feita um horário antes do recreio. “Isso foi tipo: tia a gente tá com fome, libera pro recreio”, escreveu um usuário no vídeo.





A postagem conta com mais de 1,8 milhões de visualizações e 312 mil curtidas no Tiktok. O vídeo também viralizou no Twitter, que gerou comentários elogiando a “fofura” dos alunos.

Em Minas tudo envolve comida. E esse vídeo é a prova disso: https://t.co/X8k27rzihI %u2014 Carlos Manoel (@carlosmanoelpa) May 20, 2022





