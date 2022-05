Polícia prende motorista que transportava 1,5 tonelada de maconha na MG-050

Droga estava escondido dentro de caixas de implementos agrícolas (foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal contou com o apoio da Polícia Rodoviária Militar para apreender 1,5 tonelada de maconha na MG-050, em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, na noite dessa segunda-feira (23/5). A droga estava escondida dentro de um caminhão. O motorista foi preso.





De acordo com a Polícia Federal, a carga saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino Divinópolis, onde o suspeito que fazia o transporte morava. Para despistar, foram colocadas no caminhão baú caixas de implementos agrícolas com produtos diversos.





Em depoimento, o condutor do caminhão confessou que iria receber pagamento em dinheiro para levar a droga até Divinópolis.



Em depoimento, o condutor do caminhão confessou que iria receber pagamento em dinheiro para levar a droga até Divinópolis.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (veja a redação abaixo), cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. O veículo foi parado no posto policial da rodovia, e o homem de 33 anos acabou preso. Ele seguiu para a Delegacia da Polícia Federal, em Divinópolis, e posteriormente ao presídio Floramar, na mesma cidade.